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Kadın kılığında yurt dışına kaçmaya çalışan Somalili, Esenboğa'da yakalandı

Kız arkadaşının belgeleriyle yurt dışına çıkmak için kadın kılığına giren Somali uyruklu şüpheli, Esenboğa Havalimanı'nda kulaklığına bulaşan fondöten izi sayesinde yakalandı.

AA14 Şubat 2020 Cuma14:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:54

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iki gün önce Somali uyruklu bir kişi, Khadija H. adına düzenlenmiş İngiltere seyahat belgesi ve oturum kartı ile Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'ya gitmek üzere pasaport kontrolüne girdi.

Bu kişinin, belgelerdeki fotoğrafa benzemediğini ve kullandığı kulaklıktaki fondöten izini fark eden pasaport polisi, şüpheliyi çıkış kapısına yönlendirirken, diğer taraftan da kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, bir kadının kontrol işlemlerini yaptırdıktan sonra kadın kılığındaki erkek arkadaşına belgeleri verdiğini tespit eden pasaport polisi, şüpheliyi kontrol noktasında, Esenboğa Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Şüphelinin, makyajını temizlemesi ve başörtüsünü çıkartmasının ardından erkek olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin 2019'un eylül ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giren İbrahim M. olduğu tespit edildi.

İbrahim M. ile evrakları verdikten sonra Esenboğa'dan kaçan Khadija H. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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