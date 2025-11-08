Kadın kolluk güçleri sokağa indi: Yüksekova'da farkındalık çalışması

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Yüksekova'da İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıta birimlerinin tüm kadın görevlileri, ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya inerek kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelerek kadınlara şiddet durumunda izleyecekleri yollar ve güvenlik birimlerine erişim konularında detaylı bilgilendirme yaptı.Dağıtılan broşürler aracılığıyla, kadınların özellikle Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Yüksekova genelinde yürütülen bu çalışmaların, 25 Kasım'a kadar farklı bölgelerde sürdürülerek farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

"KADINLARIMIZA KADES SAYESİNDE DAHA HIZLI ULAŞACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan polis memuru Şeyma Uğur, uygulamanın önemine vurgu yaptı. Uğur, "Kadınlarımız herhangi bir şiddet durumuyla karşılaştıklarında yalnız olmadıklarını bilmelidir. KADES, sadece kadınlara özel geliştirilmiş bir güvenlik uygulamasıdır. Kadınlarımız bu uygulamayı telefonlarına indirip gerekli bilgileri eksiksiz ve güncel bir şekilde girdiklerinde, internet bağlantıları açıkken butona iki kez basmaları yeterlidir.

Tek basışta sistem 'İhbar bırakmak istiyor musunuz?' sorusunu yönlendirir. 'Evet' seçeneğiyle ihbar sisteme düşerken, 'Hayır' dendiğinde işlem iptal edilmektedir. Bu sayede kadınlarımızın 112'yi arayamaması veya konumlarını belirtmekte zorlanması durumunda bile uygulama sayesinde anında yer ve konum tespiti yapılabilmektedir" dedi.

"POLİS VE JANDARMADAN KADINA ŞİDDETE KARŞI ORTAK ÇALIŞMA"

Yüksekova'da polis ve jandarma ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen bu farkındalık çalışması, kadınlara yönelik bilinç düzeyini artırmayı ve muhtemel şiddet olaylarında güvenlik birimlerinin hızlı müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.