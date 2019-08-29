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Kadın mülk değil emanet

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, kadının erkeğin ‘mülkü’ olmadığını belirterek, “Peygamberimiz şöyle der, ‘Kadın senin değil’ Çünkü bütün canlılar Allah’ındır, kadın sadece sana emanet. Çünkü bütün canlılar birbirine emanet” dedi. 

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk kadın başkan yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Emine Bulut cinayetine ve kadına yönelik şiddete ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Martı, aklı başında Müslüman’ın, feraset sahibi insanın, vicdanlı bireyin kadına yönelik şiddeti kabullenmesinin görmezden gelmesinin mümkün olmadığını vurguladı. 

AYNI HAK AYNI SAYGI

İslam’ın, kadını birey, fert, insan olarak erkekle aynı öz değere sahip olarak gördüğüne işaret eden Prof. Dr. Martı, Allah katında kul olmakla erkek ve kadın arasında fark bulunmadığına dikkati çekti. İslam’ın kadını mükemmel bir birey olarak gördüğünü anlatan Prof. Dr. Martı, şunları kaydetti;  “Kadın İslam’ın temel ilkelerine, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerine, Peygamberimizin uygulamalarına göre erkekle aynı temel haklara ve saygınlığa sahiptir. Bu tartışılmaz bir konudur. Bir erkek eğer diğer eşyalarının sahibi olduğunu iddia ettiği gibi eşiyle mülkiyet ilişkisi kurduğunda, onun da sahibi olduğunu iddia ettiğinde, ‘Benim değil mi istediğimi yaparım’ gibi son derece umarsız bir tavırla sorumluluklarını göz ardı ettiğinde kadına şiddet uygulayabilmektedir. Peygamberimizin söylediği şudur, ‘Kadın senin değil’ Çünkü bütün canlılar Allah’ındır, kadın sadece sana emanet. Çünkü bütün canlılar birbirine emanet. Peygamberimizin ‘emanet’ kelimesini kullanması bilinçli bir tercihtir ve erkeğin mülkiyet iddiasını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Sahibi değilsen el uzatamazsın. ‘İstersem severim, istersem döverim’ diyemezsin.”      

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