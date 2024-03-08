Kadın pilotlar, Türk kadınının gücünü semalara taşıyor

Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde yer alan Cougar, Skorsky ve Chinook tipi helikopterler, operasyonel görevlerin yanı sıra doğal afetlerde de etkin rol oynuyor.

Özellikle operasyon alanlarında etkin şekilde görev alan helikopterler, zorlu arazi ve iklim koşullarında Türkiye'nin gökyüzündeki ana unsurlarından birini oluşturuyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında yer alan Kara Havacılık Komutanlığında görevli kadın pilotlar, envanterde yer alan helikopter ve uçakları gökler ile buluşturuyor.

Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan kadın pilotlar, Kara Harp Okulunda başlayıp gökyüzüne ulaşan hikayelerini AA muhabirine anlattı.

- "ASKERİ HAVACILIK, CESARET, ÖZ GÜVEN VE DİSİPLİN GEREKTİRİR"



Lisede okuduğu dönemde bir televizyon programındaki kadın helikopter pilotunun röportajından etkilenerek asker olmaya karar verdiğini belirten kadın Yüzbaşı, bunun sonrasında Kara Harp Okuluna girdiğini söyledi.

Havacılığa ilgisinin Kara Harp Okuluna girmeden önce başladığını dile getiren Yüzbaşı, okulda aldığı paraşüt ve planör eğitimleriyle havacılığa olan tutkusunun perçinlendiğini kaydetti. Yüzbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri havacılık, cesaret, öz güven ve disiplin gerektirir. Gökyüzünde görev yapmak sadece bir meslek değil, zamanla bizler için bir yaşam tarzı haline geliyor. Kendimi şanslı hissediyorum ki bu heyecan verici ve gurur dolu mesleği yapabilme fırsatına sahip oldum. Bu yolda ilerlerken elbette zorluklarla da karşılaştım. Ancak karşılaştığım engelleri aşmak ve başarılar elde etmek bana gurur verdi."

Kadın Yüzbaşı, elde edilen başarıların arkasında çoğu zaman fedakarlık yapmak zorunda kalan aileleri, kendilerine cesaret veren komutan ve arkadaşları ile eşit haklar için mücadele eden birçok kadın bulunduğunu dile getirdi.

Yüzbaşı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk kadınının toplumsal hayatın her alanında temsil edilmesini sağlayan ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen başta olmak üzere Milli Mücadelemizin kadın kahramanları, özverileri, kararlılıkları, cesaretleri ve vatanseverlikleriyle her zaman örnek olmuşlardır. Ben de giymiş olduğum üniforma ve icra ettiğim meslekle Türk kadınını temsil etmekten ve örnek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Helikopter eğitimi de olan ve şu anda B-200 tipi uçak kullanan Yüzbaşı, evli ve 4,5 yaşında bir oğlu olduğunu bildirdi. Yüzbaşı, ani çıkan görevlerinin de bulunduğunu, özellikle Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi durumunda organ nakli taşıma görevlerini de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kendisi gibi pilot olmak isteyen genç kızlara tavsiyelerde bulunan Yüzbaşı, "Eğer hayal ediyorlarsa hayallerinin peşinden koşmalarını, 'yapamazsın' diyenlere inat kendilerine inanmalarını ve çok çalışmalarını öneriyorum." ifadesini kullandı.

- HELİKOPTER MERAKI KARA HARP OKULU SONRASI BAŞLADI



Çocukken, Gölcük'te yaşadığını ve Deniz Ana Üs Komutanlığı ve çevresinden etkilenerek asker olmaya karar verdiğini anlatan Skorsky tipi helikopter pilotu kadın Albay ise helikopterlere ilgisinin Kara Harp Okuluna girmesiyle başladığını belirtti.

Helikopterlerin her türlü koşulda sivil ve askeri personele yardım ettiğini ve bu şekilde uçuşlar gerçekleştirdiklerini öğrendikten sonra helikopter pilotu olmaya karar verdiğini dile getiren Albay, Kara Havacılık Okulunda aldığı kurs sonucunda Skorsky helikopter pilotu olarak mezun olduğu bilgisini verdi.

Farklı illerde operasyonel uçuşlara katıldığını kaydeden Albay, şöyle konuştu:

"Sıhhi tahliye ve arama kurtarma görevlerine katıldım. Ani vazife bilinciyle hareket ederek yapmış olduğum bu uçuşlar beni fazlasıyla mutlu etti. Kadınların toplumsal alanda, her alanda ön planda olmasını ve meslek sahibi olmasını sağlayan ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, manevi kızı Sabiha Gökçen ve Milli Mücadelemizi başarıyla kazanmamızda katkıları bulunan kadınlarımız bana örnek oldular. Ben de giymiş olduğum üniformayla ve icra ettiğim meslekle Türk kadınını temsil etmekten her zaman onur ve mutluluk duyuyorum."

Çok zor bir görev icra ettiklerini, bazen kendilerini de tehlikeye attıklarını vurgulayan Albay, helikopter pilotu olmaktan her zaman gurur duyduğunu anlattı.

Pilotluğun azim ve kararlılık gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çeken Albay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çok ders çalışmaları gerekiyor. Karşılaştıkları zorluklar karşısında kesinlikle bıkmadan, yılmadan ve usanmadan devam etmek gerekiyor. Çünkü hem bu meslekte hem de hayatın her alanında birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Ancak bu zorlukları yenmek için çok güçlü olmamız gerekiyor. Her zaman çalışmalarını ve asla sahip olmak istedikleri şeyler için kararlılıklarından vazgeçmemelerini istiyorum."