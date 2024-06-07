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Kadın polis memuruna saldırı! Koşarak yumruk attı

Tokat Devlet Hastanesi'ne gelen bir kişi görevli kadın polis memuruna yumruk attı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken saldırganın Sivas'tan Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi görmek üzere geldiği ve daha önce de güvenlik görevlilerine saldırdığı öğrenildi.

IHA7 Haziran 2024 Cuma 22:53 - Güncelleme:
Kadın polis memuruna saldırı! Koşarak yumruk attı
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Tokat Devlet Hastanesi'ne nöroloji tedavisi için hastaneye gelen Yoldaş Can T. isimli kişi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil biriminde görevli polis memuru H.K.'ye yumruk attı.

Tedavisinin ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli, olayın hemen ardından etkisiz hale getirildi.

Yoldaş Can T., hastane bahçesinde polis tarafından yakalandıktan sonra ambulansa bindirildi. Yapılan araştırmalarda, Yoldaş Can T.'nin Sivas'tan Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi görmek üzere geldiği ve daha önce de güvenlik görevlilerine saldırdığı öğrenildi.

HASTANEYE YATIRILDI!

Şüpheli, tekrar Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından şahsın, hazırlanacak rapora göre pazartesi günü savcılığa sevk edileceği bildirildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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