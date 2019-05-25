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Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Güvenlik güçlerine teslim olan Tuncay kod adlı terörist ifadesinde, kayalık arazide bir kadın teröristin cesedini bulduğunu, birçok yerinden bıçak darbesi almış olan kadın teröristin üzerinden bir de not defteri çıktığını söyledi.

  • İHA
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Not defterinde kadın teröristin birçok defa cinsel tacize hatta tecavüze maruz kaldığını, direndiği zaman aç ve susuz bırakıldığını, uyuşturucu kullanan örgüt mensupları tarafından uyuşturucuya alıştırılmaya zorlandığını, kendisiyle aynı durumda başka kadın teröristlerin de olduğunu ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istemediğini yazdığını belirten terörist, örgütte özellikle kadınların çok kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldıklarını belirtti.
 
PKK İNFAZ ETMİŞ
 
Kadın teröristin örgüt tarafından infaz edildiğini söyleyen terörist, örgütte bu tür olayların yaygın olduğunu, kandırılarak örgüte katılan genç kızların benzer sonlar yaşadığını belirtti.
 
Teslim olan terörist ayrıca, örgüte katıldığı için pişman olduğunu da  söyledi.

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

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