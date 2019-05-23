Kadın teröristlerin kaçınılmaz sonu: Örgütte cinsel tacize uğruyorlar

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan Sait kod adlı terörist, ifadesinde; grubun elebaşının bir çok sefer kadın teröristlere sarkıntılık ettiğine, cinsel tacizde bulunduğuna şahit olduğunu söyledi. Bu durumun terör örgütündeki kadınların kaçınılmaz sonu olduğunu söyleyen terörist; örgüte yeni katılan genç kızların da kısa sürede bu tarz durumlara maruz kaldığını, çoğunun çaresizce boyun eğdiğini belirtti.

Örgütte yaşanan yoz ilişkilerden kurtulmak isteyen kadın teröristlerin genelde tek başlarına kaçamadıklarını, yakalandıklarında da ajanlıkla suçlanarak infaz edildiklerini anlatan terörist, kadınların tehditlere maruz kaldıklarını, ailelerinin yanlarına gitmeye korktuklarını, büyük çaresizlikler içinde ya intihar etmek zorunda kaldıklarını ya da infaz durumu ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Uyuşturucuya öncelikle alıştırılanların kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten terörist, çatışmalarda da ön saflara kadınların ve çocukların sürüldüğünü ifade etti.