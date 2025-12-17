İSTANBUL 14°C / 5°C
Güncel

Kadın tetikçiler, çocuk üyeler! İstanbul'da yeni nesil çete çökertildi

İstanbul'da düzenlenen 4 ayrı operasyonda, kurşunlama olaylarına karışan suç örgütü çökertildi. Aralarında 4 çocuk ve 2 kadın tetikçinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 15:21
Kadın tetikçiler, çocuk üyeler! İstanbul'da yeni nesil çete çökertildi
İstanbul'da iş yeri, ev, araç kurşunlama gibi suçlara karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda 4'ü çocuk, 25 şüpheli gözaltına alındı. 2 kadın şüphelinin tetikçi oldukları öğrenilirken, çete üyelerinin gerçekleştirdikleri saldırıların bazılarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre İstanbu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; haraç almak için hastane, ev, işyeri ve araç kurşunlama olayları ile kasten yaralama suçlarına karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Beyoğlu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Başakşehir, Şişli ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının saklandıkları otellerde ve evlerde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 4 silah, 7 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi. Şu ana kadar adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13'nün tutuklandığı, son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı eylemlerinin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görülüyor.

