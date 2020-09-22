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  • “Kadına da sağlık çalışanına da şiddet uygulayanlar aynı canavarlar”
Güncel

“Kadına da sağlık çalışanına da şiddet uygulayanlar aynı canavarlar”

Doktorum Yanımda programı sunucusu Prof. Dr. Murat Aksoy, sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tepki çekti. Aksoy, “Kadına şiddet uygulayan ile sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar aynı canavarlar” dedi.

22 Eylül 2020 Salı 16:12 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 16:12
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Doktorum Yanımda programı sunucularından Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadı. Özellikle salgın sürecinde ailelerinden uzak, fedakârca çalışan sağlık personeline saldırılara anlam veremediğini belirtti.

Aksoy, “Saldırılar, özellikle acil servis bölümünde gerçekleşiyor. Doktorlar kan ve kusmuk kokan koridorlarda gençliklerini harcıyorlar. Ama kendini bilmez bazıları maalesef bu çağda hala sağlık çalışanlarına saldırabiliyor. Hastanelerin acil bölümlerinde güvenlik önlemleri artırılmalı. Maalesef kadına da sağlık çalışanlarına da şiddet uygulayan kişiler aynı canavarlar.” dedi.

Doktorum Yanımda hafta içi her gün saat 09.30’da 360’ta.

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