İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4228
  • EURO
    53,1906
  • ALTIN
    6837.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Kadına şiddet'' ihbarına gitmişlerdi! Onlarca uyuşturucu ele geçirdiler
Güncel

''Kadına şiddet'' ihbarına gitmişlerdi! Onlarca uyuşturucu ele geçirdiler

Edirne'de polis ekipleri, 'kadına şiddet' ihbarında bir araçta ve depoda uyuşturucu hap ve kaçak ürünler ele geçirdi.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
''Kadına şiddet'' ihbarına gitmişlerdi! Onlarca uyuşturucu ele geçirdiler
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, taraflarla görüştüğü sırada G.Ç'nin araçta uyuşturucu madde ve kaçak ürünler bulunduğunu söylemesi üzerine arama yapıldı.

Polis ekiplerince araçta suç unsurlarına rastlandı.

ARAÇ VE DEPODA UYUŞTURUCU HAP VE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla araçta ve bir depoda yapılan detaylı aramada, 187 uyuşturucu hap, 630 şişe sıvı halde uyarıcı madde, paket içerisine gizlenmiş 2 yabancı araç plakası, çeşitli bitki tozları, bitki çayları, zayıflama ürünleri ve boş kutular ele geçirildi.

Depoda ayrıca yabancı menşeli, faturasız çocuk besin takviyeleri, vitaminler, çeşitli gıda ürünleri ile kişisel bakım ve sağlık ürünleri bulundu.

Gözaltına alınan C.A. ile G.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • kadına şiddet
  • uyuşturucu hap
  • kaçak ürün

ÖNERİLEN VİDEO

Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.