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Kadına şiddete dikkati çekti... Bakan Göktaş: Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun, en ağır cezayı hak eder

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına karşı şiddetin insanlık suçu olduğunu belirterek, 'Nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun, en ağır cezayı hak eder.' ifadesini kullandı.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 10:59 - Güncelleme:
Kadına şiddete dikkati çekti... Bakan Göktaş: Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun, en ağır cezayı hak eder
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, açıklamasında "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini merkeze alan ulusal eylem planımızla birlikte şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla "Şiddet uzaklaştırır" etiketiyle bir video mesaj da yayımlayan Göktaş, "Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Toplumun tüm kesimlerinin topyekun mücadelesini gerektiren bir suçtur. Nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun, en ağır cezayı hak eder." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, video mesajında şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetle mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hayalim, tüm kadınların mutlu ve güvende olduğu, kadınlara yönelik şiddetin hiçbir türünün yaşanmadığı günleri görmek. Bu hayali gerçekleştirmek hepimizin elinde. Gelin hep birlikte şiddete 'dur' diyelim, çünkü şiddet uzaklaştırır."

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  • kadına şiddet
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