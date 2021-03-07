''Kadına şiddete hayır'' mesajları! Kadın cinayetleri ile ilgili sözler

07 Mart 2021 Pazar 13:20 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 13:20

Kadın cinayetleri ile ilgili sözler, Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından dövülen kadının görüntülerinin ortaya çıkması sonrası sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Kadına şiddete tepki mesajları ve tepki mesajları, her yaştan kadın tarafından yoğun olarak paylaşılıyor. Kadınlar Günü öncesi hala kadınlara şiddetin uygulandığı ve konuşulduğu günde sosyal medyada tepki göstermek isteyenler için Kadın cinayetleri ile ilgili sözler ve "Kadına şiddete hayır" mesajları haberimizde yer alıyor.

KADIN CİNAYETLERİ İLE İLGİLİ SÖZLER

"Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur." "Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın." "Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir."

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

"Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur."

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

"Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın."

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

"Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir."

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

"Ailedeki şiddet insanları öldürür."

Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

"Ailede şiddet geleceği karartır."

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadınlara uygulanan fiziksel , psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.

"KADINA ŞİDDETE HAYIR" MESAJLARI

"Kadına şiddete asla göz yummayın."

"Ailenin yıkımı ve nefretin getirisi şiddetle olur."

"Korkma gücünün farkında ol, sıra sana gelmeden sesini çıkart."

"Dövebildiğin kadar değil sevebildiğin kadar kazanırsın."

"Kadınlara el kaldıranın elleri kırılsın."

"Kadınlara dokunma!"

"Bugün rüzgar eken, yarın fırtına biçer."

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. / M.Gandhi

"Erkekler evde aslan, dışarıda kuzu kesilirler."

Şiddeti, koşullar doğurur. Bu yüzden suçlular hapse düştüklerinde örnek vatandaşa dönüşür. Çünkü içeride tecavüz edip öldürecekleri kadınlar yoktur. / Paul Cleave

"Şiddet cahillik göstergesinin en üst sınırıdır"

Kadınlar insanca yaşamayı hak ederler.

Kadına şiddet uygulanmaz.

Kadına yapılan şiddet suçtur.

"Olmaz de, dur de, kadına şiddeti engelle"

"Erkeksen öfkeni yen."

Gücün kadınlara yetiyorsa hayvandan farksızsın.

Şiddetli fırtınanın arkasından sükunet gelir. / Cervantes

"Kadına uzanan eller kırılsın."