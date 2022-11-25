'Kadına şiddete hayır' sözleri! Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları

'Kadına şiddete hayır' sözleri ve mesajları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sosyal medyada paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. İşte anlamlı, kısa Kadına şiddete hayır sözleri, sloganları ve resimli mesajlar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Türkiye'de her sene kadına yönelik şiddet olgusu dünyanın gündemine taşınıp, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Gittikçe artan kadın cinayetleri ve şiddet nedeniyle mağdur olanların sesi olmak için Kadına şiddete hayır sözleri ve sloganları sosyal medyada paylaşılıyor. İşte 'Kadına şiddete hayır' sözleri, kadınla ilgili yazılar ve sloganlar



'KADINA ŞİDDETE HAYIR' SÖZLERİ

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum. #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Kadına Şiddete HAYIR.!

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

Kadınlara kalkan eller kırılsın!

"Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir."

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

"Ailedeki şiddet insanları öldürür."

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.

"Ailede şiddet geleceği karartır."

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

"Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." M. Kemal Atatürk

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadınlara uygulanan fiziksel , psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Bu dünyada kadın olmak zor ama 'kadın ölmek kolay'

"Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur."

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Bazıları delikanlılığı elikanlılık sanıp, kadını kırmızıya boyuyor.

"Şiddet, karanlık yüreklerin egemen olduğu kör bir kuyudur. Şiddetin olumlusu, iyisi yoktur."

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

"Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın."

Şiddet âcizliğin bir göstergesidir.

Kendini kontrol edememenin ve karşısındaki ile iletişim kuramamanın, aşağalık duygusunun, güvensizliğin, kendini ifade edememenin getirdiği âcizlik neticesi elinden başka bir şey gelmeyen erkek yönelebilir.

"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır" M. Kemal Atatürk