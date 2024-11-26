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'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans tutumunu benimsiyoruz'

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin küresel bir sınama olduğuna dikkati çekerek, 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans tutumunu benimsiyoruz.' dedi.

AA26 Kasım 2024 Salı 07:16 - Güncelleme:
'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans tutumunu benimsiyoruz'
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BM Genel Kurulu'nda "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında üst düzey katılımlı etkinlik düzenlendi.

Yıldız, buradaki konuşmasında kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin küresel bir sınama olduğunu belirterek, mücadele alanında kaydedilen ilerlemelere rağmen kadına yönelik şiddetin sürdüğünü ve toplumsal eşitlik, insan onuru ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çabaları baltaladığını söyledi.

- "SIFIR TOLERANS TUTUMUNU BENİMSİYORUZ"

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin kararlı şekilde kadına karşı şiddetle mücadele ettiğini belirterek, "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans tutumunu benimsiyoruz." diye konuştu.

Bu bağlamda Türkiye'de yasal reformlar ve stratejik çerçeveler hazırlandığını, kapsamlı hizmetler sunulduğunu bildiren Yıldız, Türkiye'de yürütülen farklı girişimler hakkında bilgi verdi.

Yıldız, silahlı çatışma ile kadın ve kız çocuklarının çektikleri acı arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna işaret ederek, çatışma bölgelerinde kadınların yükün büyük bir kısmını üstlendiğini söyledi.

Gazze, Ukrayna, Sudan Afganistan ve Myanmar gibi bölgelerde kadın ve kızların haklarının tehlike altında olduğuna dikkati çeken Yıldız, uluslararası toplumun kadın ve kız çocuklarının haklarını korumayı öncelemesi gerektiğini dile getirdi.

  • Ahmet Yıldız
  • Kadına şiddet

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