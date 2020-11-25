Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları: 'Kadına şiddete hayır' sözleri (resimli)

25 Kasım 2020 Çarşamba 11:07 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:07

Kadına şiddete hayır' sözleri ve mesajları, Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sosyal medyada paylaşılıyor. Kdına şiddet, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, yüzyıllardır süregelen bir sorundur. Sosyal medya kullanıcıları bu soruna dikkat çekmek amacıyla 'Kadına şiddete hayır' sözleri resimli paylaşımlarla farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bu kapsamda kadınla ilgili sözler ve kadına şiddetle ilgili resimli mesajlar araştırılıyor. İşte Instagram, Whatsapp ve Facebookta paylaşabileceğiniz Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ

Kadına Şiddete HAYIR.!

Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

Kadınlara kalkan eller kırılsın...!

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.

Fiziksel , psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kocaman bir “Biz” olalım.

Kadına şiddet, Tarih boyunca var olan ve günümüzde de süren insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir. Yıllar önce yaşanan ve günümüzde ne yazık ki halen devam eden kadına yönelik şiddet ilk olarak, BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLET BAKANLIĞI'NDAN MESAJ

Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir.

Bununla beraber; kadına yönelik şiddet, dünyanın her tarafında halen görmekte olduğumuz acı bir gerçek. Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir.

Millet olarak tevarüs ettiğimiz inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Bu tür menfur olayları, hem kul hakkına girmek hem de bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız adına bu konuda gelişen toplumsal hassasiyetten ve bilinçten memnuniyet duyuyor, bu farkındalıktan büyük güç alıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken bütün tedbirleri araştırıyor ve “sıfır tolerans” ilkesiyle etkin şekilde hayata geçiriyoruz.

Bu çerçevede, yürüttüğümüz çalışmaları daha etkin ve sonuç alıcı bir seviyeye taşımak üzere hazırladığımız “2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”mızı, 25 Kasım 2019 itibariyle kamuoyumuzla paylaşacağız. Kamu, sivil toplum, sosyal taraflar, özel sektör ve medya katkısı ve işbirliğini içeren söz konusu Acil Eylem Planımızla sorunun çözümü konusunda ciddi yol alacağımıza inanıyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak diğer tedbirlerle birlikte, nihai çözüm için; toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, uzlaşı kültürünün geliştirilmesi de çözüme yönelik olarak anahtar bir rol oynayacaktır. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz toplumsal bir seferberlik süreci, kadınlarımızın ve bütün toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve temennilerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün; mutlu bireyler, uyumlu aileler ve müreffeh bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.