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Kadına şiddetle mücadelede 'Meclis Araştırma Komisyonu' kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Kadına şiddetle mücadelede 'Meclis Araştırma Komisyonu' kararı
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TBMM Genel Kurulunda bugün AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verilecek.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önergenin görüşmelerinde kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Gruplar adına yapılacak konuşmalarda da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair siyasi partilerin görüşleri aktarılacak.

Genel Kurulda alınacak kararla kurulması planlanan araştırma komisyonu, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirler, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Araştırma komisyonu, çalışmalarının sonunda rapor hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna sunacak.

  • TBMM
  • kadına yönelik şiddet
  • TBMM araştırma komisyonu

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