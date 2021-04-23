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Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üye seçimi, Resmi Gazetede yayımlandı.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 07:37 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 07:38
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Resmi Gazetede yayımlanan listede, Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Öznur Çalık oldu. Komisyon Başkanvekili AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, Komisyon Sözcüsü AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Komisyon Katibi ise MHP Milletvekili Esin Kara oldu.

Listede yer alan komisyon üyeleri ise, AK Parti milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Pakize Mutlu Aydemir, Nilgün Gök, Mahmut Atilla Kaya, Habibe Öcal, Hacı Ahmet Özdemir, Yelda Erol Gökcan oldu. Komisyonda CHP'den ise milletvekilleri Gamze Taşcıer, Aysun Baknoğlu, Suzan Şahin, Neslihan Hancıoğlu olurken, MHP'den milletvekili Hayati Arkaz oldu. HDP milletvekilleri Filiz Kesertecioğlu ve Semra Güzel ile İYİ Parti milletvekili Şenol Sunat da komisyonda üye olarak yerini aldı.

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