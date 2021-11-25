25 Kasım 2021 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:07

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Toplumda ezilen ve mağdur olan kadınlar adına farkındalık yaratmak için Kadına şiddete hayır sözleri, Kadına şiddetle ilgili yazılar, kısa sloganları haberimizde derledik. İşte Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları! Kadına şiddete hayır sözleri, yazıları ve sloganları

Kadına şiddetle ilgili yazılar kısa sloganlar ve resimli mesajlar...

'KADINA ŞİDDETE HAYIR' SÖZLERİ

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Kadına yönelik şiddete hayır! #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum. #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

"Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir."

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

"Ailedeki şiddet insanları öldürür."

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.

"Ailede şiddet geleceği karartır."

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

"Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." M. Kemal Atatürk

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Kadınlara uygulanan fiziksel , psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

"Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur."

Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

"Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın."

"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır" M. Kemal Atatürk

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

"Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur." "Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın." "Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir."

"Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir". Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım'ı çıkarabilme ümidiyle..."

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle yapılacak etkinliklerin, bu sağlıksız gidişatı engellemesini, bilinç, sağduyu ve itidal oluşumuna katkı sunmasını gönülden diliyorum.

Unutulmamalıdır ki, ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveni ancak kadınlarımızın saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkündür."

"Bu itibarla, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini temenni ediyorum."

"1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim."

" '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum"

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır. Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele edilmektedir.