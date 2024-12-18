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Güncel

''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin İletişim Stratejisi Çalıştayı'' gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin İletişim Stratejisi Çalıştayı' gerçekleştirildi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin İletişim Stratejisi Çalıştayı'' gerçekleştirildi
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile İletişim Fakültesi arasında kasımda imzalanan protokol kapsamında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Kurumsal Kapasitenin ve Toplumsal Farkındalığın İletişim Boyutuyla Artırılması" projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Danıştay Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayda, medya, eğitim ve kurumlar arası işbirliği odaklı üç ayrı çalışma grubu, kadına yönelik şiddetle mücadelede iletişimin güçlendirilmesine yönelik önerilerde bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturulması, kurumsal işbirliğinin artırılması ve iletişim boyutunun güçlendirilmesi hedeflenen çalıştayın sonuçları, rapor halinde tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Projeyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi belgesinin hazırlanması hedefleniyor.

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