Kadınlar günde 800 kilogram çilek hasat ediyor

Kaymakam Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam başkanlığında 15 girişimci kadın tarafından kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin oluşturduğu Mezopotamya Çilek Bahçesi'nde hasat etkinliği gerçekleştirildi.



Dilek Çam, burada yaptığı konuşmada, kooperatif olarak kaymakamlık, belediye ve GAP Kalkınma İdaresinin desteğiyle Mezopotamya Çilek Bahçesi'ni kurduklarını söyledi.

Bu sezon hasada başladıklarını ve yetiştirdikleri çileğe talebin yoğun olduğunu belirten Çam, "Günlük yaklaşık 800 kilogram çilek toplamaya başladık. Bu verimlilik haziran ayına kadar devam edecek. Eylül ayında ikinci hasat öngörüyoruz. Şu an 15 kadınımız istihdam ediliyor. Haftanın 6 günü buraya gelip çilek topluyorlar." dedi.

Bahçede kadın istihdamının yanı sıra elde edilen gelirle dezavantajlı kadınlara destek sağlandığını anlatan Çam, kazançlarıyla ayrıca kadınlara yönelik gezi ve sosyal aktiviteler düzenlediklerini dile getirdi.

Kadınların hem aile bütçelerine hem sosyalleşmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Çam, "Evlerine gelir sağlamak onları gerçekten çok mutlu ediyor. Onları mutlu görmek de bizi keyiflendiriyor." diye konuştu.

'Kızıltepe'de çilek yetişmez' algısını kırdıklarını, bunun diğer çiftçilere de örnek olmasını istediklerini belirten Çam, şunları kaydetti:

"Burası verimli topraklar, mısır, buğday yetişiyor. Çeşitlilik anlamında neler yapabiliriz diye düşündük ve çilek geldi aklımıza. Çilek Kızıltepe'yi sevdi, Kızıltepe toprağı da çileği sevdi. Güzel verim alıyoruz. Çileklerimizi de alternatif bir ürün olarak sunacağız. Bakımı ve gerekli bilgilendirmeleri yapacağız."

Bahçede çilek toplayan Halime Çiçek de ürünün çok beğenildiğini ifade ederek, "Kızıltepe'de bu çileklerin yetişmesi gerçekten inanılmaz. Burada çalışmak bana çok iyi geliyor. Evime ve çocuklarıma bakıyorum. Allah emeği geçen ve bize imkanı sağlayanlardan razı olsun." dedi.

