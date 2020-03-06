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Kadınlar Günü boyama etkinlikleri: Dünya Kadınlar Günü okul öncesi etkinlikleri neler?

Kadınlar Günü boyama etkinlikleri araştırmaları yapılmaya başlandı. Dünya Kadınlar Günü okul öncesi etkinlikleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her yıl mart ayında kutlanan kadınlar günü bir diğer ismiyle dünya emekçi kadınlar gününe sayılı günler kala okul öncesi etkilenlikleri hız kazandı. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen Dünya Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Kadınlar Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

06 Mart 2020 Cuma  17:05 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 17:05

Kadınlar Günü boyama etkinlikleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü okul öncesi etkinlikleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her yıl mart ayında kutlanan kadınlar günü bir diğer ismiyle dünya emekçi kadınlar gününe sayılı günler kaldı. Bu özel ve anlamlı günde okul öncesi etkinlikleri de hız kazandı. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin’in önerisiyle, 1857’de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl “Kadın Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 19 Mart 1911’de Almanya ve İsviçre’de anıldı. Anmaların 8 Mart olarak değiştirilmesine 1921'de Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda karar verildi. ABD'de de ise 1960’lı yıllarda anılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler, 66 yıl sonra 8 Mart'ın 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul etti.

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