Güncel

Kadınlar Günü'nde inanılmaz tuzak! ''Oğlunuz gönderdi'' diyerek imzalattılar

Adana'da, 7 kişiyi dolandırıp 8 milyon 820 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 kişilik dolandırıcılık şebekesi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Şüphelilerin bir kadını 'Dünya Kadınlar Günü'nde, kurye kılığına girip, çiçek teslim fişi diye 95 bin dolarlık senet imzalattıkları ortaya çıktı.

IHA25 Ekim 2025 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Kadınlar Günü'nde inanılmaz tuzak! ''Oğlunuz gönderdi'' diyerek imzalattılar
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aşk ve ortaklık masallarıyla milyonluk vurgun yapan bir dolandırıcı grubunun oyununu bozdu. Yapılan çalışmalar sonucu Halil B., sevgilisi olduğu belirtilen Nuray F. ve onların işbirlikçisi Zeynel Abidin T.'nin, 7 kişiden toplam 8 milyon 820 bin liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda başkalarının adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin lira değerinde senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

KADINLAR GÜNÜNDE KURYE KILIĞINA GİRİP SENET İMZALATMIŞLAR

Soruşturma ilerledikçe çetenin, duyguları istismar eden akıl almaz yöntemleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin, 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde, Şükran Candan'a çiçek gönderdiği, kurye kılığına giren Zeynel Abidin T.'nin "oğlunuz gönderdi" diyerek mağdura teslim fişi yerine 95 bin dolar değerindeki senedi imzalattığı belirlendi. Candan, bir süre sonra e-devlet hesabını kontrol edince 5 ev, bir yazlık, otomobil ve motosikletine haciz konulduğunu fark etti. Mallarını dolandırıcılara kaptıran kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.

AŞK TUZAĞIYLA KREDİ ÇEKTİRMİŞLER

Şüphelilerden Halil B.'nin ise önce gönlünü kazanıp ardından da aşık olduğunu iler sürdüğü bir hemşireyi de kandırıp kredi çektirdiği, ayrıca okuma yazma bilmeyen bir vatandaşa boş senet imzalatarak mal varlıklarını üzerine geçirdiği tespit edildi.

Emniyette birbirlerini suçlayan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

