"15 Temmuz, halkımızın iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu, korkularını bir kenara bırakıp inancıyla hareket ettiği önemli bir geceydi" ifadesini kullanan Yılmaz, şu mesajları verdi: "O gece yalnızca bir darbe girişimine karşı değil, aynı zamanda ülkenin kaderine yön veren bir direnişe tanıklık ettik. Şehirler önce sessizliğe büründü, ardından halkın kararlılığıyla canlandı."

"İnsanların ellerinde bayrak, yüreklerinde dua vardı. Herkesin kalbinde, zihninde tek bir düşünce yankılanıyordu: Bu vatan bizlere emanet. Kadınlar için ise 15 Temmuz, yalnızca bir direniş değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacakları kutsal bir değere dönüştü. Anneler, çocuklarını Allah'a emanet ederek meydanlara çıktı. Genç kızlar, bayrağın gölgesinde yürümeyi bir sorumluluk bildi."

"Kadınlar, o gece milletin sesi ve kararlılığının simgesi hâline geldi. Bugün bizler, o gecenin sorumluluğunu hatırlamakla kalmıyor, kalbimizde, kararlarımızda ve kurumsal vizyonumuzda da taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki: Emanet, sadece hatırlanmaz, korunur, yaşatılır ve gelecek kuşaklara aktarılır. Bu anlayışla; gençliğe, bilinç aktarmayı da sorumluluk sayıyoruz. 15 Temmuz, milletin duasıyla mühürlenmiş, bedelle kazanılmış bir nöbettir. Bugün o nöbet, TÜRGEV'li gençlerin yüreğinde tutuluyor. Bizler, şehitlerimizin aziz hatırasını her gün bir ilimde, her adımda bir hizmette, her duruşta bir sadakatle yaşatıyoruz."