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Güncel

Kadınlardan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ekmek

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınların çalıştığı, tandır ekmeği üretilen fırında 65 yaş üstü kişiler ile kimsesizlere ücretsiz ekmek veriliyor.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 09:42 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 09:42
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Ofis Mahallesi'ndeki 26'ncı Cadde üzerinde açılan, tandır ve saç ekmeği fırını, 4 kadın için geçim kaynağı oldu. Kendi ayakları üzerinde duran ve ailelerine katkı sunan kadınlar, ihtiyaç sahiplerine de destek oluyor. Kadınlar, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmayanlar ile 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilere ücretsiz ekmek dağıtıyor. Ekmekleri evlerinde ücretsiz teslim alanlar ise kadınlara teşekkür etti.

Fırında çalışanlardan Hayriye Toğurlu, "Burada tandır ve saC ekmeği yapıyoruz. Bu işe 4 kadın birlikte başladık. Evden çıkamayan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek götürüyoruz. Bu şekilde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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