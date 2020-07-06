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Güncel

Kadınların sokak ortasında taşlı sopalı 'çöp' kavgası

Bursa'da taş ve sopaların kullanıldığı komşu kavgasında 2'si kadın 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

IHA06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:31
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Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokak üzerinde oturan 2 komşu aile "Çöplerini neden buraya attın" diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından 2 ailenin erkek, kadın ve çocukları birbirlerine saldırmaya başladı. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı iddia edilen kavgada 2’si kadın 3 kişi yaralandı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 2 komşu aileye müdahale ederek ayırdı. Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren ekipler, 2 aile arasına set kurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasının çeşitli yerlerinden yaralanan 2’si kadın toplam 3 yaralıyı ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürüldü. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı iddia edilen kavgayla alakalı tahkikat sürüyor.

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