  • Kadir Ezildi, ‘Zamanı Geldi' programına konuk oldu: Evimde tam 4 adet çamaşır makinesi var
Güncel

Ekin Olcayto ve Tayyar Işıksaçan'ın sunumuyla ekranlara gelen Zamanı Geldi programına konuk olarak Kadir Ezildi, evinde tam 4 adet çamaşır makinesi ve bir merdane bulunduğunu belirterek, çamaşırlarla temas etmenin kendisini rahatlattığını dile getirdi.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 20:00
360 ekranlarında hafta içi her gün saat 08.45'te canlı yayınlanan "Zamanı Geldi" programına konuk olan sevilen isim Kadir Ezildi; temizlik tutkusundan özel hayatına, geçmişteki çalışma deneyimlerinden aile ilişkilerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TEMİZLİK TUTKUSU VE ŞAŞIRTAN DETAYLAR

Titizliğiyle tanınan Ezildi, evinde tam 4 adet çamaşır makinesi ve bir merdane bulunduğunu belirterek, çamaşırlarla temas etmenin kendisini rahatlattığını ifade etti. Temizlik konusundaki hassasiyetini ileri bir boyuta taşıyan ünlü isim, temizlik malzemeleri ve süpürgeler için evinde ayrı odalar oluşturduğunu, tüm ürünlerini kategorilere ayırarak düzenlediğini paylaştı.

Programda kadınlara beyaz çorap temizliği ve çamaşır yıkamanın püf noktaları hakkında tavsiyelerde bulunan Ezildi, beyaz çorabın ev temizliğini kontrol etmek için önemli bir ölçü olduğunu esprili bir dille anlattı.

DUYGUSAL ANLAR VE HAYAT HİKÂYESİ

Programda duygusal anlar da yaşandı. Ezildi, vefat eden anneannesi için geçmişte düzenlediği düğün konseptli doğum günü organizasyonunun kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak,

"Anneannem bir yerde mürüvvetimi görmüş gibi oldu."sözleriyle stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı.

Geçmişteki iş hayatına dair bilinmeyenleri de paylaşan Ezildi; pastane ve yemekhane deneyimlerinin ardından hastanede çalıştığını, insanlara fayda sağlamanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ

Sosyal medyada çok konuşulan, Eyfel Kulesi'ni sarı bezle siliyormuş gibi verdiği pozun perde arkasını da anlatan Ezildi, bu kareyi Paris gezisi sırasında eğlence amacıyla çektirdiğini söyledi.

Şöhret olduktan sonra bazı akrabalarıyla yaşadığı kırgınlıklara da değinen ünlü isim, iyi niyetinin suistimal edildiğini ve adına sahte hesaplar açılarak olumsuz yorumlar yapıldığını ifade etti.

Ekin Olcayto ve Tayyar Işıksaçan'ın sunumuyla hazırlanan Zamanı Geldi, hafta içi her sabah saat 08.45'te canlı yayınla 360 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

