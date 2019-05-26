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Kadir Gecesi sabahı güneş nasıl doğar? Kadir Gecesi alametleri nelerdir?

Mübarek Ramazan ayının bitimine birkaç gün kala Kadir Gecesi’yle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ramazan ayını 27. Gecesi idrak edilen kutsal Kadir Gecesi ile ilgili vatandaşlar, “Kadir Gecesi sabahı güneş nasıl doğar? Kadir Gecesi alametleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya başladı. Hz. Ömer Kadir Gecesi için, “Denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi” ifadelerini kullanır. Dini Alimler ise, “Denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi” der. Peki, Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? En kutsal gecenin Kadir Gecesi olduğu nasıl bilinir? Kadir Gecesi belirtileri nelerdir? İşte en Kadir Gecesi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

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Kadir Gecesi sabahı güneş nasıl doğar? Kadir Gecesi alametleri nelerdir? soruları kutsal geceye birkaç gün kala merak edilmeye başlandı. Tüm duaların Allah katında kabul edileceği bu mübarek gece için Müslüman vatandaşlar, “Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? En kutsal gecenin Kadir Gecesi olduğu nasıl bilinir? Kadir Gecesi belirtileri nelerdir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Hz. Ömer Kadir Gecesi için, “Denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi” ifadelerini kullanır. Dini Alimler ise, “Denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi” der. Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin net bir tarihi yoktur. Bu kutsal Kadir Gecesi için, gündüzünde köpekler havlamaz, güneş kızıl renge yakın doğar, rüzgar esmez, deniz durgundur. Hadis-i şeriflerde ise, “Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar” denir. İşte Kadir Gecesi için merak ettiğiniz tüm belirtiler ayrıntılarmızda…

KADİR GECESİ ALAMETLERİ VE BELİRTİLİLERİ NELERDİR?
 
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
 
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
 
* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]
 
* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]
 
* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]
 
İLİMLERE GÖRE KADİR GECESİ NE ZAMAN?
 
İmam-ı Şa’rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.
 
Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.
 
BEDİÜZZAMAN'A GÖRE: Ramazan'ın bütün gecelerini Kadir Gecesi imiş gibi geçirenlerden Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda: ”Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerif'in nısf-ı âhirinde (ikinci yarısında), hususan aşr-ı âhirde (son on günde), hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde; seksen küsur sene (bin ay) bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadr'in ihyasına…” şeklinde bahsetmektedir.
 
KADİR GECESİNDE NE YAPILIR?
 
Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. İnsanların zaman zaman böyle derin tefekküre ihtiyacı vardır. İtikâf bu tefekkürü gerçekleş tirmek için bir fırsat olarak kullanılabilir.
 
KUR'AN KADİR GECESİNDEN İNDİRİLMİŞTİR
 
Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:
 
"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.
 
Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).
 
KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
 
Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.
 
"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)
 
"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)
 
Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).
 
Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
 
"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.
 

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bir ömre bedel sayılıyor. Edilen tüm dualar kabul oluyor.

KADİR GECESİ'NİN ZAMANI

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan’ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” emiştir.

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-i Kerim’in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”

Görüldüğü üzere bu ayette, Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.

Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILMALI?

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında yer alan dua etmek, önem verilen ve en çok yapılan ibadetlerden birisidir. Müslümanlar, Allah'a verdiği nimetlerden ötürü şükreder ve dua ederek sevap kazanır. İşte Kadir gecesinde okunacak dualar;

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ DUASI

Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Ey Bizleri varlığa erdiren Allahım, kadir gecesi mesajlarıSen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Ya ilahe'l-alemin! Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi! Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!

Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!

Ey kendisine yükselen elleri boş geçirmeyen Allahım! Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanları olalım ya Rabbi! Matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar hep bir küheylan gibi koşalım; koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim Ya Rabbi!

Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.

Kadir Namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur. Eğer mümkünse, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.

 

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