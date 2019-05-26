Kadir Gecesi sabahı güneş nasıl doğar? Kadir Gecesi alametleri nelerdir? soruları kutsal geceye birkaç gün kala merak edilmeye başlandı. Tüm duaların Allah katında kabul edileceği bu mübarek gece için Müslüman vatandaşlar, “Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? En kutsal gecenin Kadir Gecesi olduğu nasıl bilinir? Kadir Gecesi belirtileri nelerdir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Hz. Ömer Kadir Gecesi için, “Denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi” ifadelerini kullanır. Dini Alimler ise, “Denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi” der. Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin net bir tarihi yoktur. Bu kutsal Kadir Gecesi için, gündüzünde köpekler havlamaz, güneş kızıl renge yakın doğar, rüzgar esmez, deniz durgundur. Hadis-i şeriflerde ise, “Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar” denir. İşte Kadir Gecesi için merak ettiğiniz tüm belirtiler ayrıntılarmızda…

KADİR GECESİ ALAMETLERİ VE BELİRTİLİLERİ NELERDİR?

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]

İLİMLERE GÖRE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İmam-ı Şa’rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

BEDİÜZZAMAN'A GÖRE: Ramazan'ın bütün gecelerini Kadir Gecesi imiş gibi geçirenlerden Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda: ”Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerif'in nısf-ı âhirinde (ikinci yarısında), hususan aşr-ı âhirde (son on günde), hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde; seksen küsur sene (bin ay) bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadr'in ihyasına…” şeklinde bahsetmektedir.

KADİR GECESİNDE NE YAPILIR?

Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. İnsanların zaman zaman böyle derin tefekküre ihtiyacı vardır. İtikâf bu tefekkürü gerçekleş tirmek için bir fırsat olarak kullanılabilir.

KUR'AN KADİR GECESİNDEN İNDİRİLMİŞTİR

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.