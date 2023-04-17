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Kadir gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Müslümanlar Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi'ni idrak ediyor. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de mübarek ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ibadetle geçiren vatandaşlar ortak bir görüntü ortaya koydu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 22:03 - Güncelleme:
Kadir gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi
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Müslümanlar mübarek Kadir Gecesi için camilere koştu. İslam'da bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in indiği gece olarak da İslam aleminde büyük bir coşku ve heyecan ile karşılanmakta.

İstanbul'da Kadir Gecesi dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.

İstanbul'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

Hatay

Hatay'da Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Antakya ilçesindeki Asri Mezarlık Kompleks Tesislerinde kurulan çadır, ibadet etmek isteyenlerle doldu.

Sivas

Sivas'ta Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Paşa Cami ve Ulu Cami de program düzenlendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Balıklıgöl Yerleşkesinde bulunan Dergah Camisinde de programl düzenlendi.

Kırşehir

Kırşehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli, Cacabey ve Hoca Ahmet Yesevi Camilerinde program düzenlendi.

Karaman

Karaman'da vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Aktekke Camisi'nde Kadir Gecesi heyecanını yaşadı. Vatandaşlar, kılınan namazların ardından dua etti.

Adana

Adana'da Kadir Gecesi dolayısıyla, Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Yozgat

Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisinde program düzenlendi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kentte Hızırbey Cami başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Kayseri

Kayseri'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Hacı Kılıç Cami'nde düzenlenen programda, Kocasinan Müftüsü Halil Uzun vaaz verdi.

Bartın

Bartın'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Merkez Şadırvan Cami'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Ömer Keskin vaaz verdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Uzun Mehmet Camisi başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

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