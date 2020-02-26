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Kadir, kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü

Gaziantep'te, Kadir Durur (17) kavga ettiği kişi tarafından dövülüp, tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA26 Şubat 2020 Çarşamba12:12 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:12

Olay, dün gece saatlerinde Geylani Mahallesi’nde meydana geldi. Kadir Durur ile sokakta yanına gelen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kişi, Durur'u dövüp, ardından da yanındaki pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Durur, kaldırıldığı Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kadir Durur’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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