Kadir Mısıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kadir Mısır oğlu öldü mü?

Kadir Mısıroğlu öldü mü? Kadir Mısıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. İstanbul’daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun diyabetik şeker rahatsızlığı nedeniyle halen tedavi görmektedir. Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat’ta tamamladıktan sonra lise öğrenimini Trabzon şehrinde tamamladı. Ardından 1954 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı. İşte haberimizin ayrıntıları...

KADİR MISIROĞLU ÖLDÜ MÜ?

Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, İstanbul’daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun son durumu hakkında İHA’ya konuştu.

Bahadır, “Bir buçuk yıldır diyabetik şeker rahatsızlığından dolayı hastanedeyiz, zaman zaman gelip gidiyoruz. Buna bağlı kanda oluşan enfeksiyon sebebiyle üstadımız şu anda yoğun bakıma alınmış durumda. Enfeksiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Şu anki seyir biraz ciddi. Bütün muhiplerinden dua bekliyoruz, istirham ediyoruz. Gelişmelerle ilgili bilgi almak isteyenler resmi internet sayfamızdan bizi takip edebilirler. kadirmisiroglu.com sayfasından en doğru, en sağlıklı bilgiye ulaşabilirler. Şu andaki durumumuz budur. İnşallah en iyi gelişmelerden muhiplerimizi haberdar edeceğiz” dedi.

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Akçaabat'ta, liseyi Trabzon'da ve üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Öğrenciliğinin ardından çeşitli gazetelerde ve dergilerde takma isimlerde yazılar kaleme alan Mısıroğlu, bir süre boyunca Toprak dergisinde yazılar yayınladı.

1964 yılında "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabını kaleme aldı. 1970 yılında genişletilmiş ikinci kitabı, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında toplatıldı ve Mısıroğlu hakkında dava açıldı. Açılan dava, 1974 yılındaki Genel Af ile bir karara ulaşmadan düşmüştür.

1970 yılının Ocak ayında Milli Türk Talebe Birliği'nde Harf Devrimi adlı bir konferans verdi ve bu konferans dava mevzusu oldu. Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi tarafından Kadir Mısıoğlu'na mahkumiyet cezası verildi. 1976 yılında çıkarmış olduğu Sebil adlı dergide kullandığı yazılarından dolayı hakkında sayısız dava açıldı.

Kadir Mısıroğlu, hakkında açılan davalardan kurtulmak için 1977 yılındaki seçimlere Milli Selamet Partisi'nden milletvekili adayı olarak katıldı. Ancak listede ikinci sırada yer aldığı için seçilmedi. 1978 yılında Milli Selamet Partisi'nin İstanbul'dan Senato adayı olmuştur ancak yine ikinci sıraya koyulduğu için kazanamamıştır.

1978 yılında Milli Selamet Partisi Genel İdare Kurulu'na seçilmiştir. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe ile, hakkında tevkif kararı verilince hakkında daha önceden açılmış olan davaların MSP davasıyla birleşmesinden doğacak ağırlıktan dolayı yurt dışına kaçmak zorunda kaldı.

Türkiye'den ayrılan Mısıroğlu, bir süre sonra ailesini de Almanya'ya getirtti. 1983 yılında çeşitli radyo, televizyon ve gazetelerden yapılan çağrılarda Türkiye'ye dönmesi davet edildi ancak Mısıroğlu, bu davetlere uymadı. Davetlere uymayan ve Türkiye'ye dönmeyen Kadir Mısıroğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.

Türkiye vatandaşlığından çıkarılmasıyla Birleşik Krallık'tan siyasi iltica hakkı istedi. Bu hak için, 7 Eylül 1983 tarihli kararın yayınlandığı Resmi Gazete'yi gösterdi. Sonrasında ailesinden kalan gayri menkulleri hazinece haraç-mezat sattırıldı. Ailesiyle Londra'da yaşarken geçimini sağlayacak bir iş kuramadığından bir buçuk yıl sonra mecburen Almanya'ya döndü. 11 yıllık yurt dışı hayatından sonra 1991 yılında Türkiye'ye geri dönen Mısıroğlu,