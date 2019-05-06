Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Son dakika... Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında vefat etti.
- AA
Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında vefat etti.
Bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi gören Mısıroğlu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Başkan Erdoğan: Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri
Başkan Erdoğan hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu ile ilgili şu açıklamada bulundu, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
Albayrak'tan Mısıroğlu paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hayatını kaybeden Mısıroğlu için sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Albayrak, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.
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