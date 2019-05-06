Kadir Mısıroğlu kimdir? Ünlü yazar Kadir Mısıroğlu kaç yaşında nereli, hayatını kaybetti? Kadir Mısıroğlu kimdir? Ünlü yazar Kadir Mısıroğlu kaç yaşında nereli, hayatını kaybet. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde tedavi gören 86 yaşındaki Mısıroğlu diyabetik şeker rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti. Hastanede açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, "Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakip Çamlıca Camisi'nde kılınacaktır. Sevenlerine ve dostlarımıza duyurulur. İkindi namazına sevenlerini bekliyoruz. Vakfımızın Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedilecek" dedi. Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Konuyla ilgili mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” İfadelerini kullandı. İşte Kadir Mısıroğlu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberinizde…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KADİR MISIROĞLU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

KALIN: ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM

Cumhurbankanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kadir Mısıroğlu'nun vefat haberinin ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajını yayınladı. Kalın, "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bazı fikirleri büyük tartışmalara yol açmakla birlikte Türkiye’nin yetiştirdiği önemli tarihçi ve yazarlardan olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Otuz yılı aşkın süredir tanıdığım Kadir Mısıroğlu’na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

BAKAN ALBAYRAK: TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Akçaabat'ta, liseyi Trabzon'da ve üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Öğrenciliğinin ardından çeşitli gazetelerde ve dergilerde takma isimlerde yazılar kaleme alan Mısıroğlu, bir süre boyunca Toprak dergisinde yazılar yayınladı.

1964 yılında "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabını kaleme aldı. 1970 yılında genişletilmiş ikinci kitabı, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında toplatıldı ve Mısıroğlu hakkında dava açıldı. Açılan dava, 1974 yılındaki Genel Af ile bir karara ulaşmadan düşmüştür.

1970 yılının Ocak ayında Milli Türk Talebe Birliği'nde Harf Devrimi adlı bir konferans verdi ve bu konferans dava mevzusu oldu. Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi tarafından Kadir Mısıoğlu'na mahkumiyet cezası verildi. 1976 yılında çıkarmış olduğu Sebil adlı dergide kullandığı yazılarından dolayı hakkında sayısız dava açıldı.

Kadir Mısıroğlu, hakkında açılan davalardan kurtulmak için 1977 yılındaki seçimlere Milli Selamet Partisi'nden milletvekili adayı olarak katıldı. Ancak listede ikinci sırada yer aldığı için seçilmedi. 1978 yılında Milli Selamet Partisi'nin İstanbul'dan Senato adayı olmuştur ancak yine ikinci sıraya koyulduğu için kazanamamıştır.

1978 yılında Milli Selamet Partisi Genel İdare Kurulu'na seçilmiştir. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe ile, hakkında tevkif kararı verilince hakkında daha önceden açılmış olan davaların MSP davasıyla birleşmesinden doğacak ağırlıktan dolayı yurt dışına kaçmak zorunda kaldı.

Türkiye'den ayrılan Mısıroğlu, bir süre sonra ailesini de Almanya'ya getirtti. 1983 yılında çeşitli radyo, televizyon ve gazetelerden yapılan çağrılarda Türkiye'ye dönmesi davet edildi ancak Mısıroğlu, bu davetlere uymadı. Davetlere uymayan ve Türkiye'ye dönmeyen Kadir Mısıroğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.

Türkiye vatandaşlığından çıkarılmasıyla Birleşik Krallık'tan siyasi iltica hakkı istedi. Bu hak için, 7 Eylül 1983 tarihli kararın yayınlandığı Resmi Gazete'yi gösterdi. Sonrasında ailesinden kalan gayri menkulleri hazinece haraç-mezat sattırıldı. Ailesiyle Londra'da yaşarken geçimini sağlayacak bir iş kuramadığından bir buçuk yıl sonra mecburen Almanya'ya döndü. 11 yıllık yurt dışı hayatından sonra 1991 yılında Türkiye'ye geri döndü.