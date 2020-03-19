İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5112
  • EURO
    7,0667
  • ALTIN
    312.894
  • BIST100
    86830.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadir Şeker hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı
Güncel

Kadir Şeker hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı

Kadir Şeker hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:47
ABONE OL

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.