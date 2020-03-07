İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi! Çarpıcı detaylar: Sırt çantasındaki toprak...
Güncel

Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi! Çarpıcı detaylar: Sırt çantasındaki toprak...

Konya'da şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken, Özgür Duran'ın ölümüne neden olan üniversite hazırlık öğrencisi Kadir Şeker hakkındaki iddianamenin bu hafta başında açıklanması bekleniyor. Kadir Şeker'in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade etti. Aladağ, Kadir'in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi.

DHA07 Mart 2020 Cumartesi 16:55 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:59

Konya’da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianamenin bu hafta başında mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.

PARKTA OYNAYAN ÇOÇUKLARI BİLE DİNLEDİLER

Kadir Şeker’in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Cumhuriyet başsavcılığının bugüne kadar yapılan en titiz soruşturmayı yürüttüğünü belirterek ““Parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadeleri alındı. Tramvayda yanında oturan yolculardan, komşularına, Kadir’i gören tanıyan herkesin ifadeleri alındı. 112’ye ihbar yapan vatandaşlar bile bulunup ifadelerine başvuruldu” dedi.

SIRT ÇANTASINDAKİ TOPRAK PARKTAN ÇIKTI

Adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade eden Aladağ, Kadir’in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi. Ancak bir görgü tanığının Kadir’in yere düşmediğini, bir başka tanığın ise önce düştüğünü sonra düşmediği şeklinde çelişkili ifadeler verdiğini belirten Aladağ, “Yargılama sırasında bu durum net olarak ortaya çıkacaktır. Kadir Şeker’in, maktül Özgür Duran’ın üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığı iddiasının bu aşamada kesin olarak tespit edilemediğini ifade eden Aladağ “Bıçağın giriş 90 derecelik açıyı göstermeyen giriş şekli ve 23 santimlik bıçağın büyük kısmının vücuda girmiş olması nedeniyle, ölüme neden olan yaralanmanın üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği değerlendirmesi şu aşamada yapılamıyor. Ancak dosyadaki tüm deliller Kadir’in kendini savunmak amacıyla, yaralama kastıyla hamle yaptığını gösteriyor” dedi.

BU BIÇAK KADİR’İN KİŞİLİĞİYLE UYUMSUZ, KORKUSUNDAN TAŞIYOR

Kadir Şeker’in vücudundaki ezilmeler ve darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin incelemelerin, maktül Özgür Duran tarafından darp edildiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Baro Başkanı Aladağ, “Kadir, kendisini korumak maksadıyla yanında taşıdığı bıçak nedeniyle şu an bu durumda. Tek başına yaşayan bir genç, arkadaşlarının da başına daha önce bu parkta bir saldırı olayı gelmiş. Kişiliğiyle hiç uyumlu olmayan bıçağı, bu gerekçeyle yanında taşıyor. Bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve yanlarına gidiyor. Saldırıya uğradığı için savunma amacıyla bıçağı kullanıyor” dedi.

ÇOK SAYIDA AVUKAT BAŞ BAŞA VERDİK SAVUNMASINA ÇALIŞTIK

Kadir Şeker’in savunması için bir çok meslektaşının katkı sağladığını söyleyen Aladağ, “Kadir’i içine düştüğü bu zor durumdan, hukuk ölçüsünde nasıl kurtarırız diye çalıştık. Soruşturma titizlikle yapıldı, iddianame de kanunlar ne gerektiriyorsa o şekilde hazırlanacak elbette. Ancak biz Kadir’in kendini savunmak için yaralamak kastıyla hareket ettiği savunması yapacağız, alabileceği en al sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Kamuoyu desteğinin Kadir’in arkasında olduğunu biliyoruz. Bu destek çok önemli” diye konuştu.

Şehit babası duygulandırdı... Ayakkabılarım çamurlu, ben binemem...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı
Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın
'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı
Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı

Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı

Başkan Erdoğan açıkladı: Maalesef gizli bir direnişle karşılaşıyoruz
Başkan Erdoğan açıkladı: Maalesef gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Başkan Erdoğan açıkladı: Maalesef gizli bir direnişle karşılaşıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.