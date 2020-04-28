Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir?

28 Nisan 2020 Salı 16:47 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 16:47

Sevgilisi tarafından darp edilen bir kadını kurtarmak isterken cezaevine giren Kadir Şeker, gündemdeki haberler ardından yeniden gündeme geldi. Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, Konya'da sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Peki Kadir Şeker kimdir? Tutuklanmasının ardından sosyal medyada çok konuşulan ve desteklenen Kadir Şeker olayı nedir? İşte Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında yaşananlar...

Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde 5 Şubat Çarşamba akşamı, sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, Piri Reis Parkı’na geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında, Şeker’in elindeki bıçak, Duran’ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Konya’da yaşayan Ayşe D. (35), 5 Şubat’ta sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından parkta dövülüyordu. O sırada kütüphaneden evine giden Kadir Şeker, olaya müdahale etti. Arbede sırasında Kadir’in çakısı saldırganın kalbine saplandı. Yaralama, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan toplam 19 suç kaydının olduğu ortaya çıkan Özgür Duran çıkan arbedede öldü, Kadir Şeker tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kadın tanık, olayı baştan sona anlattı. Dosyaya giren ifadeye göre kadın tanık, Özgür Duran ile Kadir Şeker arasında itişmeler yaşandığını ancak yere düştüklerini görmediğini söyledi. Kadir Şeker ise ifadesinde Özgür Duran ile birlikte yere düştüğünü, bıçağın da bu sırada saplandığını düşündüğünü anlattı.

KADİR ŞEKER’İN VÜCUDUNDA EZİLMELER VAR

Kadir Şeker’in vücudundaki yaralanmalar da tek tek tespit edildi. Bu darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin de incelemeler yapıldığı öğrenildi. Kadir Şeker’in olay sırasında ne şekilde yaralandığının belirlenmesi için kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

KADİR ŞEKER OLAYI KENDİSİ ANLATTI!

Özgür Duran'ı öldürme kastıyla hareket etmediğini ve yaşananlar dolayısıyla pişman olduğunu belirten Şeker ise kütüphanede ders çalıştıktan sonra karnı aç olmasına rağmen, parkın yanından geçerken duyduğu bağrışlara, ağlayan kadın sesine dayanamadığını, kadının şiddet gördüğünü düşündüğünü söyledi.

Duran'ı uyardıktan sonra maktulün tartıştığı kadının eşi olduğunu söylemesi üzerine, yanlarından ayrıldığını öne süren Şeker, Özgür Duran'ın bu sırada ağza alınmayacak küfürler ettiğini, bu nedenle arkasına dönüp baktığında Duran'ın iyice hırçınlaşıp üzerine doğru koştuğunu iddia etti.

Yüzünü maktulün yumruklarından saklamak için elleriyle kalkan yapmaya çalıştığını aktaran Şeker, bu sırada maktulün boğazına yapıştığını, geriye kaçmaya çalıştıkça boğazını bırakmadığını, ciğerlerinin acıyıp nefes alamadığını, bunun üzerine cebinde duran bıçağı eline aldığını, tek elle açılabilir bıçağı sağ eli ile açtığını, geriye doğru kaçmaya çalıştığını, maktulün boğazından tutmaya devam ettiğini, geri geri giderken botunun takılıp sırt üstü yere düştüğünü, maktulün de tam üstüne düşmeyip yanına doğru düştüğünü, maktul düştükten sonra elinde acı hissettiğini, elinde ve bıçakta kan gördüğünü, bıçağı kapatıp cebine koyduğunu kaydetti.

Şeker, daha sonra yürüyerek teyzesinin evine gittiğini, geri dönüp bakmadığını, maktulün ne halde olduğunu görmediğini, eve gittiğinde elini sakladığını, eline ve bıçağa su tuttuğunu, üstünü değiştirip yatmaya hazırlandığı sırada polislerin geldiğini, eve gittiği esnada elinin kesildiğini bildiğini, fakat maktulün bıçakla yaralanıp yaralanmadığını bilmediğini beyan etti.

Fen Lisesi mezunu olan ve tıp fakültesine hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker’in tutukluluk süreci devam ediyor.