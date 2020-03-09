İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1074
  • EURO
    6,9533
  • ALTIN
    327.231
  • BIST100
    105987
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı
Güncel

Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu.

DHA09 Mart 2020 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:37

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya’da meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran’a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

AİLESİNDEN KİTAPLARINI İSTEMİŞTİ

Kadir Şeker'in, cezaevinden de üniversiteye giriş sınavları için başvuru yaptığı belirtildi. Tutuklanmasının ardından Şeker, derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği öğrenildi.

'Bilek işi değil, yürek işi' diyerek yola çıktı... Bu köye kadın eli değdi!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti
Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı
'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı

'Deniz Zehri' gemisavar füzesinin ilk atışı yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.