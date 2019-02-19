Kadroya geçen işçilerin izin hakları işe ilk giriş tarihlerinden hesaplanacak

Taşeron işçisiyken kamu işçisi kadrosuna geçirilen kişilerin çalışma sürelerine bağlı olan yıllık izin ve kıdem tazminatı hakları açısından nasıl değerlendirileceği konusu net değildi. Aynı kamu kurumunda aynı işi yapmaya devam eden işçiler, işi alan şirketin, yani taşeronun değişmesi nedeniyle yıllık izin haklarını kullanamıyordu. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla İş Kanunu’nda düzenleme yapılmıştı.

GÜNLÜK HAKKI VAR

Söz konusu düzenlemeye göre, örneğin Sağlık Bakanlığı’nda güvenlik görevlisi olarak beş farklı taşeronda birer yıl çalışan işçi, 20 gün yıllık izin hakkına sahip oluyor. Aynı işyerinde çalışmaya devam eden ancak taşeron şirketi değişen işçiler için yıllık izin hakkı sorunu bahsettiğimiz düzenleme sonrası çözüldü. Ancak kadroya geçen taşeron işçinin yıllık izin hesabının ne zamandan başlayacağı konusunda bir netlik yoktu. Özellikle özlük haklarının takip edildiği bilgisayar programlarına bilgi girişi kadroya geçiş tarihi olarak yapılırsa bu programlar yıllık izin hakkını farklı değerlendirebiliyordu.

BAKANLIK NETLEŞTİRDİ

Akşam'ın haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili görüş yazısında yıllık izinle ilgili konuyu netliğe kavuşturdu. Böylece kadroya geçen taşeronun yıllık izin hesabının ilk kez çalışmaya başladığı tarih temel alınarak hesaplanacağı netleşti. Örneğin; bir işçi Sağlık Bakanlığı’nda 1 Ocak 2008’de alt işveren olarak çalışmaya başlamış ve yedi farklı alt işverende çalıştıktan sonra kadroya geçmişse bu işçinin 20 gün yıllık izin hakkı vardır. İşçi bu kapsamda 20 günlük yıllık iznini kullanabilir.