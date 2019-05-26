Sokak röportajında söylediği akılalmaz söz üzerine gözaltına alındı

“Kafa keserim” diyen şahıs gözaltına alındı
Bursa'da bir sokak röportajında 'kafa keserim' diyen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
- İHA
Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşanan olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ardından şahıs gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “Kafa keserim diyen yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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