25 Şubat 2020 Salı 15:01 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:01

Bu akşam saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Kafalar Karışık filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yönetmenliğini Yücel Yolcu’nun üstlendiği, başrollerini Atakan Yolcu, Bilal Hancı, Fatih Yasin ve usta oyuncu Metin Akpınar’ın paylaştığı Kafalar Karışık filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Kafalar Karışık filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KAFALAR KARIŞIK KONUSU NEDİR?

Kafalar Karışık, evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Atakan’ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse’nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse’nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan’a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir. Film 8 hafta vizyonda kalmış, 864.706 kişi tarafından izlenmiş ve 10 milyon TL’nin üzerinde hasılat elde etmeyi başarmıştır.

OYUNCULARI KİMLER?

Kafalar Karışık filminin başrollerinde sosyal medyada çektikleri videolarla adını duyuran Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu’nun oturduğu filmin kadrosunda Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları, Türk Pop Müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe ve Funda Arar, sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın ve sosyal medyanın ünlü YouTuberları da yer alıyor.