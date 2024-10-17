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Kafaları karıştıran detay! Sır ölümde 20 km'lik çelişki

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabaiş'in vücudunda herhangi bir darp, ateşli ve kesici silah izine rastlanmadı. Ön otopside ölüm nedeni 'boğulma' olarak tespit edilen Rojin'in cesedinden 100 numune alındı ve incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu nokta ile yurt arasında 20 km olduğu, sürüklendiği düşünülen kızın iki nokta arasında suyun içine uzanan çıkıntıya nasıl takılmadan geçtiği merak konusu oldu.

17 Ekim 2024 Perşembe 08:19 - Güncelleme:
Kafaları karıştıran detay! Sır ölümde 20 km'lik çelişki
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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in otopsisinde suda boğulduğu saptandı. Cesetten alınan 100 numune, İstanbul'a gönderildi.

Van'da üniversiteli Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül'de sahilde taş toplayacağını söyleyerek öğrenci yurdundan ayrıldı; 18 gün sonra cesedi Van Gölü sahilinde bulundu. Ön otopside kesici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı. Kemik kırığı tespit edilmedi. Raporda, ölüm nedeni suda boğulma olarak gösterildi. Rojin'in boynunda, diz ve kolları ile göğüs ön yüzünde kanamayla uyumlu renk değişiklikleri olduğu belirtildi. Suda kaldığı için cesette ciddi deformelerin olduğu, 100'e yakın numunenin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

'İNTİHAR DEĞİL CİNAYET'

Kızının öldürüldüğünü öne süren baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in kaybolduğunu kendisine 18 saat sonra haber veren yurt yetkililerinden de şikayetçi oldu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır Bağlar'da Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

20 KM'LİK ÇELİŞKİ

Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu nokta ile yurt arasında 20 km var. Sürüklendiği düşünülen kızın iki nokta arasında suyun içine uzanan çıkıntıya nasıl takılmadan geçtiği merak konusu oldu.

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