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Kafe ve kahvehane arasında 'tost' rekabeti: Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı

Samsun'da bir kafenin sahibi, kendi iş yerine yakın olan kahvehanede tost satılmasına öfkelenerek kahvehaneye düzenlediği pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi cam kırıklarından yaralanarak hastanelik oldu.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
Kafe ve kahvehane arasında 'tost' rekabeti: Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe işleten Sercan D.(43), yaptığı tostları iş yerine yakın yerde bulunan Cengiz K.ye ait kahvehanedeki müşterilere de satmaya başladı.

Kahveci Cengiz K. kendi müşterilerinin sürekli olarak kafeden tost sipariş etmesi üzerine kahvehaneye tost makinesi alıp kendisi de tost yapıp satmaya başladı. Bu duruma öfkelenen kafe sahibi Sercan D., motosiklet ile kahvehanenin önüne gelip pompalı tüfekle kahvehanenin camlarına doğru 2 el ateş açarak silahlı saldırı düzenleyip kaçtı.

Silahlı saldırıda kırılan camlar içeride müşteri olarak bulunan Aydemir K.(45) ve Seyfullah T.'nin (50) yüzüne isabet ederek her ikisini de yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırgan Sercan D. motosikleti ile kaçtığı olay yerine geri gelip polisin çalışmasını izlerken İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan Sercan D., sorgulanmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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