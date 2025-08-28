İSTANBUL 28°C / 22°C
28 Ağustos 2025 Perşembe
İSTANBUL00:00
Güncel

Kafede bıçaklı dehşet: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir kafede iki şahsın arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda şahıslardan biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 23:16
Kafede bıçaklı dehşet: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Konya'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden İ.D. ve İ.D. bir kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.D., bıçakla İ.D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

