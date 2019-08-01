32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5753
  • 6,1576
  • 251.795
  • 101831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kafede mutfak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

Hatay’ı Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan kafenin mutfağında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olayda iş yerinin kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 650. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede, sabaha karşı 04.00 sıralarında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin mutfak kısmını sardı. Patlamayı duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışmalara başladı. Mutfakta bulunan tüpün patlamasıyla çıktığı anlaşılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangına neden olan mutfak tüpü ise iş yerinden çıkarılarak soğutuldu.
 
Mutfak tüpünün patlamasıyla meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 
 
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İspanyol polisten ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya: ABD savaş için bahane arıyor

Rusya: ABD savaş için bahane arıyor

YAŞ toplantısı sona erdi

YAŞ toplantısı sona erdi

Hepsi 7 yaşındaki çocuğun ağzından çıktı

Hepsi 7 yaşındaki çocuğun ağzından çıktı

Binlerce yıl önce yaşamış insanların yüzleri canlandırıldı

Binlerce yıl önce yaşamış insanların yüzleri canlandırıldı

Bankaların faiz kararı emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

Bankaların faiz kararı emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

Vücudunda unutuldu, gerçek bayılınca ortaya çıktı

Vücudunda unutuldu, gerçek bayılınca ortaya çıktı

İstanbul'da kan donduran olay: Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay: Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor
 

POPÜLER HABERLER

İspanyol polisten ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

İspanyol polisten ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

Ankara'da sürpriz görüşme! Bir araya geldiler

Ankara'da sürpriz görüşme! Bir araya geldiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA