Kafede mutfak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 650. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede, sabaha karşı 04.00 sıralarında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin mutfak kısmını sardı. Patlamayı duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışmalara başladı. Mutfakta bulunan tüpün patlamasıyla çıktığı anlaşılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangına neden olan mutfak tüpü ise iş yerinden çıkarılarak soğutuldu.

Mutfak tüpünün patlamasıyla meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.