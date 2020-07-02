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Kafede oturuyordu, serseri kurşunun hedefi oldu

Kayseri Kocasinan'da bir kafede oturan 40 yaşındaki Ferdi T. nereden geldiği bilinmeyen bir kurşun nedeniyle sırtından vuruldu.

IHA02 Temmuz 2020 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:55
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Çiğdem sokakta meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte kafede oturan Ferdi T.(40) nereden ve nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir kurşunun beline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ferdi T. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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