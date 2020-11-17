17 Kasım 2020 Salı 14:03 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 14:03

Kafeler, restoranlar ve lokantalar kapatılıyor mu? sorusunun yanıtı bugün yapılacak olan Kabine toplantısı sonrası alınacak kararlar kapsamında merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar gelmesi söz konusu. Peki Koronavirüs önlemlerindeki yeni yasaklar neler? İşte konu hakkında detaylı bilgi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" denilmişti.

YENİ YASAKLAR NELER?

Bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nda da bu konunun ele alınarak yeni tedbirler getirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda okulların açılışının ertelenmesi, toplu mekanlarla ilgili kısıtlamalar gibi bir dizi tedbirin uygulamaya geçmesi gündemde.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin değerlendirileceği Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Koca'nın Kabine Toplantısı'nda sunum yapması beklenirken okulların durumu, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve ilave tedbirlerin gelip gelmeyeceği değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması planlanıyor.

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR KAPATILIYOR MU?

Koronavirüs pandemi kuralları çerçevesinde en etkili önlem olan maskenin Kafeler, restoranlar ve lokantalarda yeme içme sırasında çıkarılması salgın açısından yeni kararlar alınması gündemde. Yeni yasaklar kapsamında Kafeler, restoranlar ve lokantalarda saat kısıtlamasının yanı sıra, içeriye alınan müşteri sayısına kısıtlama getirilebileceği veya sadece paket servise geçilebileceği öngörülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm valiliklere yeni genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı 81 ilimizin tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Buna göre, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı.

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklara ilişkin bir son dakika açıklaması yayımladı. İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklaması;

"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.

Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye’de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.

Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri"konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından ortak alınan kararla 81 ile genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

Genelgede, Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:

1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım'dan itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı uygulanacak.

2. Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

Sigara içilmesi yasak olan yerler nereler?