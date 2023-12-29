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''Kafes-24'' operasyonu kapsamında yakalanan 43 kişi adliyede

Antalya'da 'Çukur Çetesi'ne yönelik Kafes-24 operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 09:59 - Güncelleme:
''Kafes-24'' operasyonu kapsamında yakalanan 43 kişi adliyede
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Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen B.D'nin de aralarında olduğu şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Kemer Adliyesi'ne getirildi.

Operasyon kapsamında çalışmaların devam ettiği ve bazı firarilerin de arandığını bildirildi.

- OLAY

Çukur Çetesi"ne yönelik 25 Aralık'ta düzenlenen Kafes-24 operasyonunda örgüt elebaşı B.Ç'nin de aralarında olduğu 43 şüphelinin gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

Şüphelilerin "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından gelir elde ettiğinin belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işledikleri suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konulduğunu bildirmişti.

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