Kafkametler gemisinin mürettebatından İsmail Kaptan'ın cenazesi toprağa verildi

İsmail Kaptan için Silivri Çanta Hacı Hüsnü Albayrak Camisi'nde ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi.
Kaptan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eski Çanta Mezarlığı'na defnedildi.
OLAY
Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da, yüksek hızda esen rüzgar ve fırtına nedeniyle mendireğe çarpmış, kayıp 12 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Şu ana kadar mürettebattan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 7 kişiyi arama çalışması sürüyor.