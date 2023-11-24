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Kafkametler gemisinin mürettebatından İsmail Kaptan'ın cenazesi toprağa verildi

Zonguldak açıklarında 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin batmasının ardından cesedine ulaşılan 72 yaşındaki İsmail Kaptan'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi.

AA24 Kasım 2023 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Kafkametler gemisinin mürettebatından İsmail Kaptan'ın cenazesi toprağa verildi
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İsmail Kaptan için Silivri Çanta Hacı Hüsnü Albayrak Camisi'nde ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

Kaptan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eski Çanta Mezarlığı'na defnedildi.

OLAY

Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da, yüksek hızda esen rüzgar ve fırtına nedeniyle mendireğe çarpmış, kayıp 12 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Şu ana kadar mürettebattan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 7 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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