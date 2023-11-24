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  • ''Kafkametler''e ilişkin açıklama... AFAD Başkanı Memiş: 5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
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''Kafkametler''e ilişkin açıklama... AFAD Başkanı Memiş: 5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle batan Kafkametler isimli gemide bulunan 12 mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

AA24 Kasım 2023 Cuma 16:05 - Güncelleme:
''Kafkametler''e ilişkin açıklama... AFAD Başkanı Memiş: 5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 personelini arama çalışmalarına ilişkin, "Çalışmalarımızı 375 personel, 74 araç, 31 deniz ve hava aracıyla yapıyoruz. 18 bot, 2 uçak, 2 helikopter, 1 gemi, 3 dron, Deniz Kuvvetlerine bağlı Türkiye'nin en donanımlı arama kurtarma gemilerinden birisi bu operasyonları yürütüyor." dedi.

Memiş, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile geldiği Karadeniz Ereğli sahilinde gazetecilere, 19 Kasım Pazar günü Türkiye genelinde aşırı yağış meydana geldiğini, ilçede sel ve su baskınlarının oluştuğunu, "Kafkametler" adlı Türk bayraklı kuru yük gemisinin battığını anımsattı.

AFAD ve Zonguldak Valiliği koordinasyonunda afette mahsur kalan 74 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini aktaran Memiş, "Kafkametler gemisinde pazar gününden bu zamana kadar 7/24 esasına göre yürütülen arama kurtarma ve tarama faaliyetleri neticesinde bugün itibarıyla 12 kişilik mürettebatımızdan 5'inin cansız bedenine ulaştık. 7 mürettebatımızı arama çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı 375 personel, 74 araç, 31 deniz ve hava aracıyla yapıyoruz. 18 bot, 2 uçak, 2 helikopter, 1 gemi, 3 dron, Deniz Kuvvetlerine bağlı Türkiye'nin en donanımlı arama kurtarma gemilerinden biri bu operasyonları yürütüyor. Su altı robotları ve yandan taramalı sonar dediğimiz ekipmanlarla arama ve tarama faaliyetlerine devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Memiş, sadece geminin içini değil, kilometrelerce sahayı da sürekli taradıklarını vurgulayarak, "Gece taramalara devam ediyoruz, gündüz havanın müsait olması halinde de geminin içerisinde arama ve tarama faaliyetlerine devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde, süreçlerde yeni bir gelişme olursa sizlerle tekrardan paylaşacağız." diye konuştu.

Sel neticesinde meydana gelen zararlarla ilgili de AFAD ve Valiliğin çalışmalarını tamamladığını bildiren Memiş, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, zararlarının giderilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın İçişleri Bakanı'mızın talimatları doğrultusunda gerekeni inşallah bugün itibarıyla yapmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

"GENİŞ BİR ALANDA YOĞUN BİR ÇALIŞMAMIZ VAR"

AFAD Başkanı Memiş, geminin mendireğe 20 metre mesafede battığına değinerek, şöyle devam etti:

"15-25 metreye kadar derinlik var o bölgede. Bir dezavantajımız mendirek olduğu için sürekli dalga oluyor. Üstten dalga geliyor, alttan suyu sürekli bulandırıyor. Normal hava şartları çok durgun olsa bile orada sürekli bir dalgalanma olduğu için biraz işimizi zorlaştırıyor. Şu anda Deniz Kuvvetler Komutanlığının uzman 1. sınıf dalgıçları kameralarla gemiye giriyor. Biz de yukarıdan izliyoruz. Hakikaten görüş mesafesi çok düşük. Yer yer 15, zaman zaman 30 santimetreye çıkıyor. Buna rağmen ısrarla takip devam ediyor."

Geminin içine balçık dolmaya başladığına dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Orada çok yoğun bir çalışma var. Aslında riskli de bir çalışma var. Gerçekten çok dikkat edilmesi, özenli davranılması gereken bir çalışma var. Orada dolan balçığı da çekmeyi planlıyoruz. Geminin her tarafına dalgıçlarımız bakıyor. Orada görüş mesafesi çok düşük olduğu için ve akıntı da devam ettiği için bakmış olduğunuz yere bir daha bakmanız gerekiyor. Yaklaşık 4 gündür bu işi yapıyoruz. Aslında sadece geminin içini değil, yüzey taraması da yapıyoruz. Cenazemizin birini maalesef deniz yüzeyinde bulduk bugün, bu ihtimali de göz ardı etmiyoruz. Geniş bir alanda yoğun bir çalışmamız var."

Memiş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, emniyet, jandarma ve AFAD ile kayıp 7 personele ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

  • Kafkametler batık gemi
  • Zonguldak fırtına
  • AFAD başkanı Okay Memiş

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