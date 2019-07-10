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Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanıyla yaptığı toplantıyı kamerayla kayıt altına aldırdı

Her kongre sürecinde büyük çalkantılar yaşayan CHP’de İstanbul sancısı erken başladı. Kongrede koltuğunu sağlama almak isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanıyla yaptığı toplantıyı kamerayla kaydettirerek kendisine destek açıklaması yaptırdı.

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Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından koltuğunu korumak isteyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz 4 Temmuz günü ilginç bir toplantı gerçekleştirdi. CHP’nin 39 ilçe başkanı, İstanbul İl Başkanlığı’na çağırıldı. 
 
İLK KEZ YAPILDI
 
Canan Kaftancıoğlu’nun başkanlığında toplanan ilçe başkanları tüm toplantının kamerayla kayıt altına alındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Toplantıda Kaftancıoğlu, önümüzdeki aralık ya da ocak ayı yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi için ilçe başkanlarından tek tek kendisini destekleyecekleri konusunda söz aldı. Partide ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan toplantıya katılan ilçe başkanları, zoraki olarak ‘destek’ sözü verdi. Toplantı bitiminde ilçe başkanları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde duruma tepki gösterdi. Kamera uygulamasının antidemokratik bir durum olduğu söyleyen ilçe başkanlarının görüşmelerde, “Canan hanım bizi tuzağa düşürdü. Kongre döneminde şartlar değişirse kayıtları önümüze koyacak” şeklinde yorumlarda bulundukları öğrenildi.  
 

İSTİFA EDİP SONRA VAZGEÇMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 31 Mart seçimleri öncesi istediği isimlerin ilçe belediyelerinde aday gösterilmemesine tepki gösterip 27 Ocak 2019’da gece saatlerinde sosyal medyadan istifa ettiğini duyurmuştu. Kaftancıoğlu genel merkezle yaptığı görüşme sonrası sabaha karşı istifasını geri çektiğini duyurmuştu.  
 
(Akşam)

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