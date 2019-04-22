Kaftancıoğlu, CHP'nin 'kendi kolluk gücünü' kuracağını duyurdu

Ankara Çubuk'ta düzenlenen şehit cenazesi sırasında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, güvenlik güçlerinin yoğun çabalarının ardından bölgeden çıkarılmıştı.

Olayın hemen ardından gerek siyasilerden gerek icra makamında olan isimlerden 'Bu işin sorumlularını mutlaka bulup, adalete teslim edeceğiz' açıklaması gelmiş, hemen herkes 'sağduyu ve itidal' çağrısında bulunmuştu.

Kaftancıoğlu'nun sözleri ne anlama geliyor?

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından Şişhane'de CHP örgütü tarafından protesto eylemi düzenlendi.

Daha önce şehitlerle ilgili olarak "Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık" tarzı paylaşımları ile hatırlanan Kaftancıoğlu, bu kez şehit cenazesinde yaşananların ardından yine ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu.

Çubuk'taki olayların ardından Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da kendi örgütlerince koruyacaklarını açıklayarak bir nevi 'kolluk kuvveti' hizmetini üstleneceklerine değinen Kaftancıoğlu, "Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir.Bundan sonra İstanbul örgütümüz, halkla birlikte İstanbul’da genel başkanımızı koruyacaktır" dedi.